شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيراً لكأس العالم.. المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يفتتح تدريباته في إسبانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يقيمه في مدينة «مرسية» الإسبانية، و يمتد حتى الـ26 من شهر مارس الجاري، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وأجرى لاعبو الأخضر أولى حصصهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، والتي تركّزت على تمارين تكتيكية تنوعت ما بين تمارين الإنهاء مع تفريغ المساحات وتبادل المراكز، وتمارين البناء من الخلف مع الإنهاء.

ويواصل المنتخب الوطني غدًا تدريباته ضمن معسكره في «مرسية» والذي سيلاقي خلاله منتخبي الأوروغواي والأرجنتين وديًا يومي 23 و25 من شهر مارس الجاري، قبل العودة للدمام لاستكمال المرحلة الثانية باستضافة منتخب نيجيريا وديًا في لقاءين وديين.

يُذكر أن قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 التي سُحبت فبراير الماضي قد وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا.