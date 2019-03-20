قرعة دورى أبطال أفريقيا 2019 .. القاعة تتزين لأقطاب ربع النهائى...

جاء الأهلي في التصنيف الأول بعدما تصدر مجموعته، وتجنب مواجهة باقى أوائل المجموعات وهم الترجى التونسى والوداد البيضاوى المغربى ومازيمبى الكونغولى، وسيواجه أحد أندية التصنيف الثاني باستثناء سيمبا التنزانى الذى تواجد مع الأحمر فى المجموعة، وبالتالي ستقتصر الأندية المرشحة لمواجهة الأهلي على كل من حورويا كوناكري الغينى وشباب قسنطينة الجزائرى، وصن داونز الجنوب أفريقى.

وفي الكونفدرالية تأهل عن المجموعة الأولى كلا من "نهضة البركان المغربى، حسنية أغادير المغربى"، وصعد من المجموعة الثانية كلا من "الصفاقسى التونسى، النجم الساحلى التونسى"، وتأهل عن المجموعة الثالثة كلا من "الهلال السودانى، نكانا الزامبى" بينما المجموعة الرابعة تأهل منها كلا من "الزمالك، جورماهيا الكينى".