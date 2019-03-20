شكرا لقرائتكم أوباما وكهربا وعمر السعيد ثلاثى هجوم الزمالك أمام المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على تشكيل مواجهة المقاولون العرب، فى المباراة المقرر انطلاقها فى السابعة من مساء اليوم، الأربعاء، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 25 بالدورى. جاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش. Advertisements الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة. الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى وأمامها أحمد زيزو وأوباما وكهربا. الهجوم: عمر السعيد. فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:"عماد السيد، محمد عبد الغني، حازم إمام، بهاء مجدي، حميد أحداد، أيمن حفنى، محمود عبد العزيز"، بينما تم استبعاد محمد عنتر.

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