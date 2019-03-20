شكرا لقرائتكم هل يخطط زيدان لهدم نابولى؟ أنشيلوتى: متقدرش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية عن اهتمام فريق ريال مدريد الإسبانى بالتعاقد مع السنغالى كاليدو كوليبالي مدافع نابولى الإيطالى الصيف المقبل. ذكرت صحيفة "كورييرى ديللو سبورت"الإيطالية، إن ريال مدريد يفكر فى التعاقد مع كاليدو كوليبالي لتدعيم دفاع الملكى وتعويض الرحيل المحتمل للفرنسى رافاييل فاران وفقاً للأنباء والتقارير التى أكدت على رغبته فى ترك المرينجى لخوض تجربة جديدة خارج الدورى الأسبانى. أوضحت الصحيفة، إن إهتمام زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بالتعاقد مع كاليدو كوليبالي قوبل برد قاسى من الإيطالى كارلو أنشيلوتى المدير الفنى لنابولى، والذى رفض قطعاً فكرة رحيل المدافع السنغالى عن صفوف نادى الجنوب لاسيما وأنه أحد الركائز الأساسية لفريقه. Advertisements ويصنف كارلو أنشيلوتى مدرب نابولى السنغالى كاليدو كوليبالي ضمن أفضل المدافعين على مستوى العالم خلال الفترة الحالية. ويرتبط كاليدو كوليبالي بعقد مع فريق نابولى الإيطالى يمتد حتى يونيو 2023.

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