شكرا لقرائتكم الاتحاد الإماراتي يتفق مع المدرب الهولندي مارفيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد الكرة الإماراتي، يوم الأربعاء، عن تعاقده رسمياً مع الهولندي بيرت فان مارفيك، لقيادة المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة.

ولم يكشف الاتحاد الإماراتي عن مدة التعاقد، وذكر في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سيتم تقديم المدرب الهولندي رسميا يوم الخميس من خلال مؤتمر صحافي يعقد في استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة أبوظبي، وذلك قبل المباراة الودية التي تجمع الإمارات والسعودية.

وكان آخر مشوار تدريبي لمارفيك "66 عاما" مع أستراليا في كأس العالم 2018، وقبلها قاد المنتخب السعودي خلال الفترة من 2015 حتى 2017، وسبق وقاد أندية فورتونا وفيينورد الهولندية إلى جانب بوروسيا دورتموند وهامبورغ في ألمانيا.