شكرا لقرائتكم كين: المنافسة لن تثير "الانقسام" في منتخب إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد هاري كين قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم يوم الأربعاء أن روح الفريق بقيادة المدرب غاريث ساوثغيت ساعدت اللاعبين على تخطي شعور التنافس بين أنديتهم والتركيز فقط على أداء الواجب الوطني.

وتستهل إنجلترا مشوار تصفيات بطولة أوروبا 2020 بمواجهة جمهورية التشيك يوم الجمعة باستاد ويمبلي قبل أن تتوجه لملاقاة منتخب الجبل الأسود بعدها بثلاثة أيام في وقت يتنافس فيه العديد من لاعبي تشكيلة ساوثغيت على الألقاب مع أنديتهم.

وتسببت روح التنافس بين لاعبي الأندية في فشل المنتخب الإنجليزي في تقديم أداء قوي في بطولات كبرى سابقة، وكشف لاعبون سابقون مثل ريو فرديناند وفرانك لامبارد وستيفن جيرارد عن كيفية ظهور أحزاب بين اللاعبين أثناء أداء الواجب الوطني.

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وقال كين مهاجم توتنهام هوتسبير للصحفيين: سمعنا بأمور حدثت في الماضي، كان اللاعبون يجلسون على طاولات مختلفة والفريق منقسم. نحينا كل هذه الأمور جانبا وحتى حين يجتمع لاعبو ليفربول مع لاعبي مانشستر سيتي هنا يكون التركيز 100 في المئة على إنجلترا. كان هذا أحد أسباب نجاحنا.

ويتنافس سيتي وليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وهما أيضا ضمن أربعة أندية إنجليزية تأهلت لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا إلى جانب مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وأضاف كين: أنا متأكد عندما نعود إلى الأندية سيكون هناك تبادل للرسائل النصية بين اللاعبين فرديا أو من خلال مجموعة. نحن مرتبطون بشكل كبير هنا. في نهاية المطاف كلنا أصدقاء سواء كنا نلعب مع هذا النادي أو ذاك.

وختم: عندما نعود لأندينا سيكون التركيز بنسبة 100 بالمئة على تحقيق الفوز مع النادي لكن يبقى الاحترام سائدا بيننا وبهذا نتمكن من الحديث مع بعضنا بعضا وأن نكون أصدقاء.