محمد إبراهيم يقود شباب الزمالك للفوز بثلاثية أمام الاتحاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب فريق الشباب مواليد 97 بالزمالك على الاتحاد السكندرى، اليوم الأربعاء، بنتيجة 3 / 2، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى منافسات الجولة الـ28 ببطولة الجمهورية بمشاركة محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول بالزمالك.
ويعد الفوز اليوم هو الثالث لفريق الشباب بالزمالك على التوالي بعد التغلب على الأهلى بثلاثية ثم على الإسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدفين ثم الانتصار بثلاثية اليوم أمام الاتحاد.
وأحرز محمد إبراهيم هدف في مباراة اليوم ونجح فى صناعة هدف أخر حيث سجل ثلاثية الفريق الأبيض كلا من محمود الشحات "هدف"، محمود حسن "هدف"، محمد إبراهيم "هدف".
وشارك محمد إبراهيم في ست مباريات مع فريق الشباب منذ ابتعاده عن الفريق الأبيض ونجح في إحراز خمسة أهداف وقيادة شباب الزمالك لتصحيح النتائج في دوري الشباب مواليد 97.
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