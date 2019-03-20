شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجيب يتحدث عن التأهل الأفريقي والقمة ويكشف رأيه فى دفاع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد نجيب مدافع الأهلى أن فريقه قادر على حصد لقب بطولة إفريقيا فى نسختها الحالية بعد التأهل إلى ربع نهائى البطولة عقب تصدره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط، مضيفاً :"لم أشك لحظة واحدة فى عدم التأهل إلى ربع نهائى البطولة خاصة أننا فى المباريات الحاسمة والمصيرية نلعب دائمًا على تحقيق الفوز لتحقيق الهدف المنشود"

وأوضح أن الأهلي مر بظروف صعبة فى منافسات دور المجموعات ولكن فى النهاية حقق الهدف بالصعود الى ربع النهائي، خاصة وأن استكمال مشوار البطولة الإفريقية واستعادة اللقب الغائب يبقى هدفًا رئيسيًا لجميع اللاعبين، مشيراً إلى أن، الأهلي يحترم جميع منافسيه فى بطولة إفريقيا ولكن يبقى التتويج باللقب أمرا مهما للغاية لاسعاد جماهير الأهلي وتعويضها عن خسارة اللقب فى نهائى آخر نسختين.

فيما أكد نجيب على صعوبة مباراة القمة امام الزمالك والمحدد لها يوم 30 مارس الحالي فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز وقال إن القمة تبقى دائمًا من المباريات ذات الطابع الخاص فهي بطولة فى حد ذاتها خاصة فى ظل المنافسة المستمرة بين الناديين.

وأوضح ان الفوز بمباراة القمة امام الزمالك يعد بـ6 نقاط خاصة وأن الفوز يمنح الاهلي 3 نقاط ويجعل المنافس يخسر مثلها وكلها امور تصب فى صالح الفريق فى ظل سعي الجميع للوصول لقمة الدوي واحكام السيطرة عليها حتى نهاية المسابقة .

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وأشار إلى أن مباريات الأهلي والزمالك لها حسابات مختلفة ولا تعترف باي شيء سوي بالحالة الفنية والمعنوية للاعبين وايضا بعامل التوفيق مؤكدًا ان لاعبي الاهلي لديهم من الخبرات ما يؤهلهم للتعامل مع ظروف المباراة فضلا عن رغبة الجميع سواء اللاعبين او الجهاز الفني فى حصد نقاط المباراة حتى يقترب الأهلي من قمة الدوري فضلا عن ان الفوز بالقمة يعد بطولة فى حد ذاته.

وذكر نجيب ان الاستعدادات للقمة بدأت من اليوم الأربعاء وعقب الراحة التي حصل عليها الفريق وهناك تركيز شديد من اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق الفوز فى المباريات القادمة من اجل مواصلة الإنتصارات المحلية والاقتراب بشدة من قمة الدوري.

وقال محمد نجيب إنه أصبح جاهزا للمباريات بعد تعافيه من آثار جراحة الغضروف التى أجراها فى ركبته وأبعدته عن التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية، مضيفاً : "أشعر برغبة ملحة في العودة للملعب والتواجد مع زملائى من جديد فى المباريات خاصة بعد أن إبتعدت عن المشاركة طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة" موضحاً أنه ينتظر قرار الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الذى يتعامل بشكل أكثر من رائع مع جميع اللاعبين من خلال كلماته التحفيزية وتعليماته الفنية للجميع، مشيراً إلى أن مارتن لاسارتي من نوعية المدربين الذين يجيدون التعامل بشكل نفسي مع اللاعبين ويتحدث مع الجميع دائمًا بصورة مميز ويمنحهم الثقة للظهور بشكل جيد لتنفيذ تعليماته الفنية .

وذكر نجيب ان دفاع الأهلي بخير ولا يعاني كما يحاول البعض تصدير هذه الأراء مؤكدًا أن الاهلي يمتلك مدافعين على أعلى مستوى بجانب التدعيمات التى حدثت مؤخرًا وساهمت بشكل كبير فى تحسن الأداء والظهور بشكل مرض إلى حد كبير للجماهير.