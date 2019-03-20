شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قرعة دور الثمانية.. ماذا قدم منافسو الزمالك فى الكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى فى السابعة مساء اليوم الأربعاء قرعة دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية بالقاهرة، حيث تأهلت ستة أندية عربية إلى دور الثمانية هى الزمالك ونهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب والنجم الساحلى والصفاقسى من تونس والهلال السودانى، بالإضافة إلى نكانا الزامبى وجورماهيا الكينى.

وضم التصنيف الأول أندية الزمالك ونهضة بركان والصفاقسى والهلال التى تصدرت مجموعتها فى دور الستة عشر، بينما جاء فى التصنيف الثانى حسنية أغادير والنجم الساحلى ونكانا وجورماهيا.

وتقام مباريات الذهاب لدور الثمانية بالكونفدرالية أيام 5 و6 و7 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 12 و13 و14 من الشهر ذاته.

لعب نادى الزمالك 6 مباريات فى دور المجموعات، فاز فى مباراتين وتعادل 3 مباريات، وتعرض للخسارة فى مباراة واحدة حقق 9 نقاط، بواقع 5 نقاط على أرضه، و4 نقاط خاج أرضه، وسجل لاعبيه 9 أهداف، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

ويمتلك الزمالك أقوى خط هجوم فى المجموعات الأربعة برصيد 9 أهداف، لم يحصل الزمالك على أى ركلة جزاء فى دور المجموعات، ولم تحتسب ضده أى ركلات أيضا.

وفى السطور التالية نلقى الضوء على المنافسين المرشحين لمواجهة الزمالك فى دور الثمانية ..

النجم الساحلى

ممثل تونس لعب 8 مواجهات بالكونفدرالية فاز فى 4 منها وتعادل فى لقاء وحيد وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 9 أهداف، وتلقت شباكه 5 أهداف بنسبة فوز 50% وجاء معدل التهديف 1.1، ويعتلى ماهر الحناشى وإيهاب المساكنى وصدام بن عزيزة صدارة هدافى النجم الساحلى ولكل منهما هدفين.

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نكانا الزامبى

ممثل زامبيا لعب 8 مواجهات بالكونفدرالية فاز فى 4 منها وتعادل فى لقاء وحيد وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 12 هدفا، وتلقت شباكه 11 هدفا، بنسبة فوز 50% وجاء معدل 1.5، ويعتلى رونالدو كامبابا صدارة هدافى نكانا الزامبى برصيد 4 أهداف.

حسنية أغادير

ممثل المغرب لعب 12 مباراة بالكونفدرالية فاز فى 6 منها وتعادل فى 3 وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 16 هدفا، وتلقت شباكه 6 أهداف بنسبة فوز 50% وجاء معدل 1.3، ويعتلى أيوب الملوكى صدارة هدافى حسنية أغادير برصيد 4 أهداف.

تاريخ الزمالك أمام الأندية المرشحة لمواجهته فى دور الثمانية

يمتلك الزمالك تاريخاً طويلا من المواجهات مع النجم الساحلى ونكانا الزامبى، فيما لم يسبق للفارس الأبيض ملاقاة حسنية أغادير من قبل، والتقى الزمالك مع النجم فى 6 مباريات سابقة، فاز فى مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات وتعادل فى لقاء وحيد.

بينما التقى الزمالك ونكانا الزامبى فى 12 مباراة، تفوق الفريق الأبيض فى المواجهات المباشرة برصيد ستة انتصارات، مقابل أربع تعادلات وهزيمتين.

آخر مواجهة جمعت بينهما تعود إلى عام 2014 بدور الـ16 لدورى الأبطال، وانتهت مباراة الذهاب فى كيتوى بدون أهداف، قبل أن يكتسح نكانا فى الدفاع الجوى بخماسية نظيفة.