يلا كورة بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر كورة اون لاين| رابط ماتش الزمالك...

يتضيف اليوم الزمالك منافسه المقاولون العرب بث مباشر، والتي تنطلق اليوم، والتي تُقام في إطار الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز ، حيث يتقابل الفريقين في مواجهة حاسمة مرتقبة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتي ستُقام على ملعب بتروسبورت .

ويسعى المدير الفني لنادي الزمالك ” جرس السويسري ” ، عن تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم على ذئاب الجبل ؛ وذلك لكي يقوم بتوسيع الفارق مع الغريم التقليدي النادي الاهلي، والذى يأتي في صدارة جدول ترتيب الدوري وذلك قبل مواجهة الفريقان فى مباراة القمة المرتقبة يوم 3 مارس الجاري ، وسوف يتم بث المباراة على قناة النيل الرياضية الأرضية وقناة أون سبورت .

كما يجهز عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون باللعب الحاسم، حيث يأمل أن يقوم بتحقيق المفاجأة والفوز على نادي الزمالك ، وذلك لما فعله مع النادي الأهلي في الدوري الأول عندما فاز بهدف مقابل لاشى والذى أحرزه هداف الفريق أحمد على .