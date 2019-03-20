نتيجة مباراة العراق وسوريا بطولة الصداقة الدولية

سيكون ملعب ستاد البصرة الدولي بمدينة البصرة العراقية محطاً لأنظار محبي كرة القدم العربية والآسيوية مساء يوم الأربعاء، وذلك من أجل متابعة مباراة العراق وسوريا الودية الدولية، ضمن منافسات بطولة الصداقة الدولية الودية، والمقامة في خلال هذه الفترة بدولة العراق.

السلوفيني كاتانيتش المدير الفني للمنتخب العراقي بأمل في أن يكون فريقه في أتم الجاهزية في مباراته مساء الأربعاء أمام المنتخب السوري بافتتاح بطولة الصداقة الدولية الودية، وعلق المدير الفني لأسود الرافدين على المباراة بأن المنتخب العراقي قد أكتملت صفوفه، حيث ألتحق جميع المحترفين بالمعسكر الخاص بالمنتخب، وصرح كاتانيتش بأن بطولة الصداقة الدولية الودية ستكون فرصه جيدة لتجربة اللاعبين الجدد والشباب الذين انضموا في الفترة الأخيرة للمنتخب.

من جانبه قال السوري محمد مرموق لاعب منتخب نسور قاسيون بأن فريقه مستعداً لبطولة الصداقة الودية الدولية، حيث يسعى المنتخب السوري للظهور بشكل جيد في هذه البطولة بعد الاخفاق الآسيوي بكأس آسيا في يناير الماضي، وسيغيب عن صفوف المنتخب السوري في هذه البطولة كل من عمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي، وعمر خربين مهاجم بيراميدز المصري، كما سيغيب عن المباراة فراس الخطيب بسبب إصابته بشد عضلي.

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موعد مباراة العراق وسوريا

ومن المقرر أن تقام لعبة العراق وسوريا في بطولة الصداقة الودية مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت العراق، الخامسة مساءً بتوقيت سوريا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وسوريا

هذا وسيتم البث الحي والمباشر لمباراة العراق سوريا في بطولة الصداقة الودية الدولية مساء الأربعاء من خلال شاشة قناة العراقية الرياضية، وقناة الكأس.

نتيجة مباراة العراق وسوريا

مرت حتى الان 25 دقيقة من بداية مباراة العراق وسوريا والنتيجة هي التعادل السلبي.