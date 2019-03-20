استبعاد ماني.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي

كتب: محمد السيسي

أعلن موقع سكاي سبورتس الإنجليزي، عن التشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم وحتى الأن.

ورغم الصيام التهديفي للدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، إلا ان تواجد في خط الهجوم، بصحبة رحيم ستيرلنج وهازارد وأجويرو.

وشهد التشكيل غياب عدد كبير من النجوم، أبرزهم ساديو ماني، صاحب الـ17 هدف في الدوري، وهاري كين مهاجم توتنهام، صاحب نفس العدد من الأهداف.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: فان دايك - بولي - روبيرتسون - دوراتي

الوسط: بول بوجبا - جيلفي سيجوردسون -...