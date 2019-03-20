مصدر الزمالك يكشف لمصراوي شرط رفع عقوبة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكد مصدر مسؤول في الزمالك أن رئيس النادي رهن رفع الغرامة الموقعة على محمود كهربا، صانع ألعاب الفريق، بتسجيل اللاعب أهداف للفريق خلال المباريات المقبلة في الدوري كنوع من التحفيز للاعب للتركيز مع الفريق.

وكان الزمالك وقع غرامة على كهربا قدرها 300 ألف جنيه بعد واقعة البصق على الجماهير في مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي ضمن منافسات دور المجموعات للكونفدرالية.

وطلب لاعبو الزمالك من رئيس النادي في الجلسة الأخيرة رفع الغرامة الموقعة على كهربا، إلا إن رئيس النادي أوضح لهم أنه سينفذ وعده برفع الغرامات بحال تسجيل اللاعب للأهداف واستعادة مكانته الأساسية بالاجتهاد والالتزام.

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وكان رئيس النادي أكد للاعب أنه سيرفع تلك الغرامة في حالة تسجيله لثنائية أمام نصر حسين داي الجزائري في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية، وهو ما لم يتحقق في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي قبل التأهل لربع النهائي.

وجدد رئيس الزمالك قراره بشأن محمود كهربا، بأنه سيرفع الغرامة في حالة تسجيله لهدفين في الدوري، سواء أمام المقاولون مساء اليوم الأربعاء، أو لقاء القمة أمام الأهلي المقرر له يوم 30 مارس الجاري، والمؤجل من الجولة الـ17.

وعاد محمود كهربا للتشكيل الأساسي الذي أعلنه السويسري كريستيان جروس في مباراة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت، والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً.

يذكر أن كهربا (24 عاما) أكثر لاعبي الزمالك مساهمة في الأهداف في الدوري المصري خلال الموسم الجاري (2018-19) برصيد 19 هدفا خلال 18 مباراة، حيث سجل 10 أهداف حتى الآن وصنع تسعة آخرين.