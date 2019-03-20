محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المقاولون العرب المقرر لها السابعة مساء اليوم الأربعاء في الجولة الـ 25 لمسابقة الدوري الممتاز. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمود جنش خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبدالله جمعة Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا خط الهجوم: عمر السعيد واستبعد الجهاز الفني للفريق محمد عنتر من قائمة المباراة ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمد عبدالغني ومحمود عبدالعزيز وأيمن حفني وحميد أحداد. ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة جمعها من 21 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي الوصيف برصيد 51 جمعها من 22 مباراة، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد 34 نقطة.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعيد أساسيًا وحفني وأحداد بدلاء.. تعرف على تشكيل الزمالك أمام المقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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