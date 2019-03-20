طائرة خاصة لبروك ليسنر تثير غيرة وغضب المصارعين

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يبدو أن نجم اتحاد المصارعة الرحة الأأمريكي بروك ليسنر، أثار غيرة عدد من المصارعين داخل الاتحاد بعدما اشترى طائرة خاضة مؤخرا.
تحدث
بروس بريتشارد، المسئول السابق في اتحاد المصارعة الحرة WWE، علق على هذا الأمر في حلقة جديدة من برنامجه Something To Wrestle With الإذاعي، عن المصارع الملقب بـ”القاطرة البشرية” بروك ليسنر بطل WWE.
بريتشارد أشار إلى أن بروك ليسنر أثار غيرة المصارعين في الكواليس عندما قام بشراء طائرة خاصة يبلغ ثمنها 400 ألف دولار أمريكي.. وقال خلال تصريحات له: إن بروك ليسنر تعمد شراء تلك الطائرة لكي تسهل عليه غرض السفر من أجل المشاركة في عروض الاتحاد المختلفة.
المسئول السابق في WWE أكد أن المصارعين في الكواليس غاروا كثيرا مما فعله ليسنر، ولكنهم لم يفكروا في أن “الوحش البشري” أراد أن يجد لنفسه طريقة خاصة للانتقال والسفر.
يشار إلى أن بروك ليسنر يسعد لمواجهة قوية وعنيفة سيدافع فيها عن لقبه أمام النجم سيث رولينز في مهرجان “راسلمينيا 35” .
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