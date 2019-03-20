انت الان تتابع تفاصيل خبر الكشف عن تصميم شعلة أولمبياد طوكيو 2020 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 05:54 مساءً - أزيح الستار عن تصميم شعلة أولمبياد طوكيو 2020، وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الأربعاء.

وصُممت الشعلة ذهبية اللون على شكل زهرة الكرز أو "ساكورا" في اليابان، التي تزدهر كل ربيع وسط احتفاء كبير، وساهم في التصميم أطفال من مناطق تضررت بشدة من زلزال فوكوشيما الذي أعقبته أمواج مد عاتية عام 2011.

وقال المصمم توكوجين يوشيوكا: "إن زيارة إلى مدرسة ابتدائية في فوكوشيما ألهمته صناعة الشعلة، التي تحتوي على خمس بتلات ساكورا، تعبيراً عن الحلقات الأولمبية الخمس".

وأضاف يوشيوكا خلال مراسم الكشف عن التصميم في طوكيو: "تأثرت بشدة بالتعبير القوي في أزهار الكرز، التي رسمها أطفال في هذه المنطقة يحاولون تجاوز التحديات والمضي قدماً، أردت مشاركة ذلك مع العالم".

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والشعلة التي يبلغ وزنها 1.2 كيلوغرام مصنوعة من الألمنيوم، الذي استخدم في بناء أماكن إعاشة مؤقتة في أعقاب زلزال فوكوشيما الذي وقع عام 2011 وأدى لمقتل نحو 18 ألف شخص.

ومن المقرر أن تصل الشعلة إلى طوكيو في 10 يوليو 2020، قبل أسبوعين من انطلاق الألعاب 24 يوليو - 9 أغسطس 2020.

وستنطلق مسيرة الشعلة من فوكوشيما وستمر الشعلة أيضاً بجزيرة أوكيناوا، التي شكلت نقطة انطلاق رحلة الشعلة لدى استضافة العاصمة اليابانية الأولمبياد عام 1964، وعدد من الدول العالمية.

وترغب اليابان في أن تكون الألعاب المقبلة "أولمبياد إعادة البناء"، لتظهر من خلالها التقدم الحاصل في المناطق التي تضررت جراء كارثة 2011.