انت الان تتابع رونالدو يقرب ديبالا من الانتقال إلى ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

باولو ديبالا

لم يسجل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا سوى 4 أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وفقد مكانه في التشكيل الأساسي في يوفنتوس بعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وغاب ديبالا عن موقعة اليوفي أمام أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي تألق فيها رونالدو بشدة مسجلا الهاتريك، ليقود السيدة العجوز لقلب التأخر بهدفين في مباراة الذهاب، والتأهل إلى ربع نهائي المسابقة الأعرق على صعيد القارة الأوروبية، وبدأ ديبالا التفكير في مستقبله مع الفريق، في ظل إعجاب ليفربول الشديد بإمكانياته.

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وأشارت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية إلى محاولة مدرب ليفربول، يورجين كلوب للتعاقد مع لاعب ليون نبيل فقير الصيف الماضي، إلا أن الصفقة توقفت بسبب عدم تجاوز اللاعب الفرنسي الكشف الطبي بنجاح. ويبحث كلوب عن التعاقد مع صفقة مميزة في الصيف، ويهتم كثيرا بضم النجم الأرجنتيني، من أجل تعزيز قوته الهجومية الموسم