“الشلهوب”.. العازف الذي لا تتغير

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365

لايزال لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محمد الشلهوب، يعشق ترويض الأرقام المميزة خلال مسيرته الممتدة لأكثر من 20 عاما قضاها داخل أسوار نادي الهلال.

وصنف الموقع العالمي لإحصائيات اللاعبين “transfer market”، قائد الهلال محمد الشلهوب، كثاني أكثر اللاعبين عالميًا وفاءً لأنديتهم باعتبار “الشلهوب” لاعبًا في صفوف الفريق العاصمي منذ عام 1998م حتى 2019م، تم الـ20 عامًا في صفوف الأزرق، وواكب خلالها أكثر من جيل ولا يزال يقدم الكثير لناديه، حيث لعب هذا الموسم 300 دقيقة استطاع خلالها أن يحرز هدفين إضافة لصناعته 5 أهداف.

يذكر أن محمد الشلهوب، حقق مع الفريق الهلالي، 30 بطولة ما بين محلية وخارجية وحقق لقب هداف الدوري عام 2009م.