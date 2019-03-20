الامارات | رسمياً مارفيك مدرباً لمنتخب الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً مارفيك مدرباً لمنتخب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد اتحاد كرة القدم رسميا مع الهولندي بيرت فان مارفيك لتدريب المنتخب الوطني الأول خلفا للمدرب السابق الإيطالي ألبيرتو زاكيروني ، وينتظر أن يبدأ مارفيك مهمته رسميا بعقد يمتد حتى 2022 من خلال قيادة المنتخب خلال معسكره الحالي في أبوظبي ال1ي يستمر حتى 26 الجاري، إذ سيخوض مباراة ودية غدا الخميس أمام نظيره المنتخب السعودي ضمن تحضيراته استحقاقات القادمة في مقدمتها التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022
وأعلن اتحاد الكرة على تغريدة على حسابه عبر" توتير" أنه سيتم تقديم مارفيك رسميا لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي يعقد
غدا في استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي عند الساعة الرابعة عصرا.
ويملك مارفيك “67 عاما "سيرة حافلة، إذ سبق أن تولى تدريب المنتخب السعودي وتأهل معه لكأس العالم في روسيا 2018 وكذلك المنتخب الأسترالي.
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