شكرا لقرائتكم خبر عن «القدساويون» يطالبون بـ «رحيل إلتون» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

طالب العديد من القدساويين إدارة النادي برئاسة مساعد الزامل، عدم تجديد عقد المحترف البرزايلي إلتون جوزيه، بسبب مستوياته الفنية السيئة التي قدمها مع الفريق القدساوي وتحديدا منذ إنطلاق منافسات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ لم يقدم إلتون ما يشفع له بالبقاء مع فريق القادسية موسماً جديداً خصوصاً في ظل تدني مستواه منذ نهاية الموسم الماضي.

وكان اللاعب قد ظهر عبر مقطع فيديو قبل نحو شهرين، يتساءل عن مستقبله مع فريق القادسية، إلا أن إدارة الزامل رفضت آن ذاك تجديد عقد اللاعب خصوصاً وأن عقده ينتهي مع نهاية الموسم الرياضي الجاري، بالإضافة إلى كونها مستاءة من ظهور إلتون المتكرر عبر وسائل الاعلام للحديث عن مستقبله مع القادسية.

من جهته، قررت إدارة القادسية بتشكيل لجنة فنية، ترصد مستويات جميع اللاعبين المحليين والأجانب من خلال تقارير فنية، سوف يتم إعدادها من قبل الأجهزة الفنية، وعلى أثرها سوف يتم تحديد مصير جميع اللاعبين، خصوصاً اللاعبين الأجانب وذلك بعد المستويات غير المقنعة التي قدموها مع فريق القادسية خلال منافسات الدوري.