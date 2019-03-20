شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «هيئة الرياضة»: القطاع الرياضي يستوعب 40 ألف موظف.. ويوجد حالياً 22 ألفاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن القطاع الرياضي يستوعب فعلا نحو 40 ألف موظف على الأقل، بناء على أفضل الممارسات العالمية، في حين يوجد حاليا 22 ألف موظف في القطاع بأكمله.

وأكد رئيس هيئة الرياضة أن من أهم ركائز الهيئة توفير الفرص الوظيفية التي تمنح خبرة واسعة ومتنوعة للشباب والشابات، وكشف خلال حديثه في يوم المهنة السنوي الثامن عشر الذي انطلق اليوم (الأربعاء) في جامعة عفت، سعي الهيئة إلى تنمية القوى العاملة في قطاع الرياضة من خلال توفير الفرص في العديد من الوظائف المرتبطة بالقطاع بشكل مباشر أو غير مباشر للشباب والشابات، مثل التسويق والتكنولوجيا الرياضية والطب الرياضي والإعلام وخدمات تجارة التجزئة وغيرها.