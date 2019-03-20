شكرا لقرائتكم تعرف على نصيحة أول محترفة فى كمال الأجسام إلى الرجال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت دينا عبد المقصود أول محترفة فى كمال الأجسام نصيحة إلى الرجال من خلال صفحتها الرسمية عبر الفيس بوك . ونصحت دينا الرجال أن لايتزوجون النساء الضعيفات اللاتى يشتكين لأهلهن وقت الغضب، بل يتزوجون المرأة المقاتلة القوية .

وكتبت أول محترفة بأوكرانيا عبر صفحتها " لاتتزوج إمرأة ضعيفة عندما تغضب تشتكى لأهلها بل تزوجها مقاتلة أنت تضرب وهى تضرب والخاسر يطعم الأطفال أسبوع كامل " Advertisements يذكر أن دينا عبد المقصود أول مصرية تحترف كمال الأجسام ، من خلال اللعب فى اوكرانيا و المشاركة فى بطولات رسمية و تحقيق ميداليات .

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