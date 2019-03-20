شكرا لقرائتكم هذا هو شرط مرتضى منصور لرفع الغرامة عن كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ربط مرتضى منصور رئيس الزمالك، رفع غرامة الـ300 ألف جنيه الموقعة على محمود كهربا، صانع ألعاب الفريق الأبيض، بعد التأهل الأفريقى، فى واقعة البصق الشهيرة، بقدرة اللاعب على تسجيل أهداف للفريق خلال المرحلة الجارية، وذلك كنوع من التحفيز للاعب للتركيز بصورة أكبر مع الفريق خاصة مع المواجهات الحاسمة التى يخوضها الفريق فى البطولات المختلفة خاصة قبل مباراتى المقاولون والأهلى بالدورى.

وطالب لاعبو الزمالك من مرتضى منصور فى الجلسة الأخيرة رفع الغرامة الموقعة على كهربا إلا أن رئيس القلعة البيضاء أوضح لهم إنه سينفذ وعده برفع الغرامات ولكن مع تسجيل اللاعب للأهداف واستعادة مكانته الأساسية داخل الفريق بالاجتهاد والالتزام.

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وكان رئيس النادى الأبيض قد أوضح للاعب إنه سيرفع تلك الغرامة فى حالة تسجيله لثنائية فى مرمى نصر حسين داى فى اللقاء الأخير للأبيض بالكونفدرالية، ولم يحدث ذلك حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبى وتأهل الأبيض لدور الثمانية بالكونفدرالية ليجدد منصور قراره بشأن اللاعب إنه سيرفع الغرامة فى حالة تسجيله لهدفين فى الدورى سواء أمام المقاولون اليوم أو الأهلى التى ستقام يوم 30 من شهر مارس الجارى، على استاد برج العرب، فى إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر فى بطولة الدورى الممتاز.