شكرا لقرائتكم لهذا السبب حرم صربيا من جهود ماتيتش بمباراتى ألمانيا والبرتغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى أن لاعبه الدولى نيمانيا ماتيتش سيغيب عن مباراتى منتخب بلاده أمام ألمانيا اليوم والبرتغال يوم الاثنين المقبل بسبب الإصابة.

ونشر مانشستر يونايتد بيانا عبر موقعه الرسمى قال فيه إن اللاعب صاحب الـ30 عامًا كان قد غاب عن 4 مباريات للفريق فى جميع البطولات مع يونايتد، وهم ليفربول وكريستال بالاس وساوثهامبتون وباريس سان جيرمان ولكن كان قد عاد للتشكيل الأساسى بالدورى أمام آرسنال، كما شارك لمدة 86 دقيقة السبت الماضى أمام وولفرهامبتون بربع نهائى كأس الاتحاد، قبل أن يخرج من الملعب ويدخل بدلًا منه خوان ماتا.

وكان قد تم ضم القائد الثانى للمنتخب الصربى لقائمة الفريق للعب مباراة ودية أمام منتخب ألمانيا الليلة ومباراة أخرى أمام البرتغال يوم الاثنين القادم ضمن تصفيات يورو 2020، ولكن الآن اللاعب لن يكون متاحًا للعب فى تلك المباريات.

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وأعلن الموقع الرسمى للإتحاد الصربى عن طريق مدربه: "ماتيتش لن يلعب فى فولفسبورج أو لشبونة، لقد لعب فى المباراة الأخيرة لفريقه، ولكنه لم يستطع أن يكمل المباراة لنهايتها".

على جانب آخر، استبعد لوك شاو ظهير أيسر مانشستر يونايتد من قائمة منتخب إنجلترا التى ستواجه التشيك ومونتينجرو ضمن تصفيات يورو 2020 بسبب الإصابة.

كما أعلن أيضًا الإتحاد الفرنسى يوم الأحد غياب انتونى مارسيال عن صفوف الديوك الذى سيواجه مولدوفا وأيسلندا بسبب الإصابة، وفى السويد لم يذهب ليندلوف إلى معسكر المنتخب بالتنسيق مع الجهاز الفنى بسبب أسباب شخصية.

وأجرى روميلو لوكاكو نجم هجوم مانشستر يونايتد أشعة بالرنين على قدمه فى معسكر بلجيكا أثبتت إصابته وسيغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعدما غاب عن أخر مباراة للفريق بكأس الاتحاد بسبب الإصابة، لكن اللاعب قد انضم لقائمة منتخب بلاده استعدادا لمواجهتى روسيا يوم الخميس وقبرص يوم الأحد.