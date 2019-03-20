شكرا لقرائتكم الراحة وتجهيز المصابين أهداف الإسماعيلى فى التوقف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال أحمد قناوى المدرب العام للإسماعيلى أن الفريق كان فى حاجة كبيرة لفترة التوقف من أجل تحقيق عدة أهداف.
وتتوقف مسابقة الدورى بسبب ارتباط منتخب مصر بأداء مواجهتين الأولى أمام النيجر بتصفيات كأس الامم بجانب ودية مع منتخب نيجيريا ضمن الأجندة الدولية.
وأضاف قناوى فى تصريحات صحفية :”الهدف الأول يشمل على راحة اللاعبين الذى يشعرون بأرهاق شديد نظرا لتوالى المباريات بمسابقتى دورى الأبطال والدورى المحلى خلال الفترة الماضية”.
واستكمل :”ثانى الأهداف تكمن حول تجهيز المصابين من أجل استعادة خدماتهم قبل انقضاء فترة التوقف”.
وأتم مدرب الإسماعيلى :”سنستغل التوقف فى اصلاح نقاط الضعف مع تجهيز جميع اللاعبين حيث أن الفريق مقبل على سبع مباريات فى غاية الصعوبة بالمسابقة سنتعامل معهم بغية الفوز سعيا للارتقاء بمركز الفريق فى جدول الترتيب”.
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