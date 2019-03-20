شكرا لقرائتكم تشكيل الزمالك المتوقع ضد المقاولون.. تعرف على بديل بوطيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على إخطار اللاعبين بالتشكيل الأساسى فى المحاضرة الفنية الأخيرة التى ستقام فى الرابعة والنصف بفندق إقامة الفريق فى التجمع الخامس، قبل مواجهة المقاولون العرب، التى ستقام فى السابعة من مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى.

فضل "جروس" تأجيل إعلان تشكيل الزمالك الأساسى لحين إقامة المحاضرة الفنية بالفندق حتى يكون الـ18 لاعباً المتواجدين فى معسكر الفريق جاهزين للمباراة ويعد الأقرب فى التشكيل الأساسى للزمالك إجراء تغيير وحيد بتواجد عمر السعيد بدلا من المغربى خالد بوطيب فى قيادة خط الهجوم وذلك لانضمام المهاجم المغربى لمنتخب بلاده بعد الانتهاء من مباراة فريقه أمام نصر حسين داى بالكونفدرالية.

Advertisements

من المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالى: "محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".