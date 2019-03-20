ولي العهد يتكفل بتسديد التزامات أبها وضمك المالية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تكفل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتسديد الالتزامات المالية لناديي أبها وضمك لتصدرهما دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى معاً. ووجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، بتحديث مدينة الأمير سلطان الرياضية خلال 60 يوماً واستكمال مباني نادي أبها الرياضي. وقدم الأمير عبدالعزيز شكره لولي العهد على التكفل بالتزامات أبها وضمك المالية، وقال في تصريح: إن ما يوليه ولي العهد من اهتمام ورعاية كبيرين للقطاع الرياضي وشباب هذا الوطن، تجسيد واضح وجلي لحرص القيادة الرشيدة واهتمام الملك سلمان بن عبدالعزيز على توفير الجو الملائم لشباب وأبناء هذا الوطن لتمثيله خير تمثيل.

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