غونارسون ينضم للعربي في الموسم المقبل قادما من كارديف

اسماء السيد - أعلن نادي العربي القطري لكرة القدم التعاقد مع الدولي الإيسلندي آرون غونارسون قادما من نادي كارديف سيتي الويلزي المشارك في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، على أن ينضم الى صفوفه في الموسم المقبل.
وأورد النادي عبر حسابه على "تويتر" ليل الثلاثاء "نجحت إدارة النادي في التعاقد مع قائد منتخب ايسلندا آرون غونارسون لاعب وسط فريق كارديف سيتي الإنكليزي لمدة موسمين مع قابلية التجديد لموسم ثالث".
ويأتي انضمام اللاعب البالغ من العمر 29 عاما الى صفوف العربي، بعد تعاقد النادي القطري في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مع المدرب السابق للمنتخب الإيسلندي هيمير هالغريمسون.
وانضم غونارسون الذي حمل شارة قيادة منتخب بلاده الصيف الماضي في روسيا خلال مشاركته الأولى في كأس العالم، الى صفوف كارديف في صيف 2011، وهو - بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي - أكثر اللاعبين الحاليين الذين خاضوا مباريات مع الفريق (278).
وكان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع فريقه الويلزي بنهاية الموسم.
ويحتل العربي حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري القطري مع 27 نقطة من 19 مباراة.
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