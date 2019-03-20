شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا بديل أحداد فى تشكيل الزمالك أمام المقاولون واستبعاد عنتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على تشكيل مواجهة المقاولون العرب، فى المباراة المقرر انطلاقها فى السابعة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 25 بالدورى. جاء تشكيل الزمالك كالتالى: جاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش. الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة. Advertisements الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى وأمامها أحمد زيزو وأوباما وكهربا. الهجوم: عمر السعيد. فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "عماد السيد، محمد عبد الغنى، حازم إمام، بهاء مجدي، حميد أحداد، أيمن حفنى، محمود عبد العزيز"، بينما تم استبعاد محمد عنتر.

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