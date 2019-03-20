شكرا لقرائتكم خبر عن غوايش وغسالة أطباق وعمرة.. هدايا نجوم الكرة فى عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص نجوم كرة القدم على الاحتفال بعيد الأم كل عام، وبالتحديد يوم 21 مارس، ويعبر كل نجم بطريقته الخاصة سواء بالاحتفاء بوالدته عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أو بإحضار هدايا خاصة لهم للتعبير عن حبهم لهم.

ويلقى ”الخليج 365” الضوء على الهدايا التى يفضل نجوم الكرة جلبها لوالدتهم فى عيد الأم، والتى جاءت مقسمة بين القطبين كالتالى:

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العُمرة تكسب فى الأهلى

أكد معظم لاعبو الأهلى أن معظم الهدايا تكون فى إطار إحضار الشىء الذى ينقص والدتهم بالتزامن مع عيد الأم، إلا أن هناك عددا كبيرا من نجوم الفريق الأحمر فى مختلف الأجيال أكدوا أن هديتهم المفضلة لوالدتهم فى عيد الأم هى العُمرة، وأبرزهم محمد أبو تريكة وهشام حنفى وصبرى رحيل وأحمد الشيخ، وحسين الشحات.

أكد عصام الحضرى حارس الأهلى السابق والنجوم الحالى أن الغوايش هى الهدية المفضلة له ويقوم بإحضارها كثيراً لأمه، وهو ما اتفق عليه عمار حمدى لاعب الأهلى المعار للاتحاد السكندرى، الذى أكد أنه سيحضر لوالدته مصوغات ذهبية فى عيد الأم هذا العام، بينما أكد كريم بامبو أن هديته لوالدته هذا العام ستكون غسالة أطباق.

وفى الزمالك فضل أغلب نجوم الفريق الهداية المنزلية، وكذلك المشغولات الذهبية كهدية لأمهاتهم فى عيدها، وعلى رأسهم محمود علاء مدافع الفريق وهدافه، الذى أكد أنه سيحضر لوالدته هدية منزلية بالإضافة إلى بعض المشغولات الذهبية.