شكرا لقرائتكم خبر عن دوافع زملكاوية لالتهام الذئاب فى موقعة بترو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها فى السابعة مساء اليوم، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وعينه على الثلاث نقاط، خاصة أن هناك العديد من الدوافع التى تقود الأبيض للفوز على ذئاب الجبل.

الابتعاد بصدارة الدورى قبل القمة

يسعى لاعبو الزمالك لتحقيق الفوز على المقاولون العرب والابتعاد بصدارة الدورى عن أقرب منافسيه الأهلى الذى تفصله نقطة واحدة عن التساوى مع الأبيض فى عدد النقاط، خاصة قبل المواجهة التى ستجمعهما يوم 30 من الشهر الجارى فى قمة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك مباراة المقاولون فى جعبته 52 نقطة محتلاً صدارة جدول الدورى، ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة.

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مواصلة الانتصارات بعد التأهل الأفريقى

يخوض الزمالك مواجهة المقاولون بروح معنوية مرتفعة، بعد التأهل لربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، متصدرًا مجموعته برصيد 9 نقاط، وذلك عقب التعادل السلبى مع نصر حسين داى الجزائرى.

التأهل الأفريقى سيكون دفعة معنوية قوية للاعبو الأبيض من أجل تحقيق الانتصار أمام ذئاب الجبل وحصد نقاط المباراة الثلاثة.

الدفعة المعنوية قبل قمة الدورى

شدد السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على لاعبيه بضرورة الفوز على المقاولون، واعتبارها مباراة تجريبية قبل مواجهة الأهلى فى القمة.