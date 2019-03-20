شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قرعة دور الثمانية.. ماذا قدم منافسو الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى فى السابعة مساء اليوم الأربعاء قرعة دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا بالقاهرة، حيث تأهل الأهلى صاحب الرقم القياسى فى الفوز بلقب دورى الأبطال، ثمانى مرات، لدور الثمانية كمتصدر لمجموعته ليصبح فى التصنيف الأول إلى جوار أندية الترجى التونسى حامل اللقب والوداد البيضاوى المغربى ومازيمبى الكونغولى.

وجاءت أندية شباب قسنطينة الجزائرى ومامليودى صن داونز من جنوب أفريقيا وحورويا الغينى وسيمبا التنزانى فى التصنيف الثانى.

وستجرى القرعة بحيث يلتقى أحد أندية التصنيف الأول مع ناد من التصنيف الثانى، بشرط عدم وجودهما فى مجموعة واحدة فى دور الستة عشر، فى مواجهتى ذهاب وإياب يتأهل الفائز منهما إلى قبل النهائى مباشرة.

وستقام مباريات الذهاب أحد أيام الخامس أو السادس أو السابع من أبريل المقبل والعودة بعدها بأسبوع واحد.

وفى السطور التالية نلقى الضوء على المنافسين المرشحين لمواجهة الأهلى فى دور الثمانية..

حوريا كوناكرى

ممثل غينيا لعب 10 مواجهات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا فاز فى 6 منها وتعادل فى لقاء وحيد وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 12 هدفا بنسبة فوز 60% وجاء معدل التهديف 1.4، ويعتلى أوكانسى مانديلا صدارة هدافى حوريا كوناكرى برصيد 3 أهداف.

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شباب قسنطينة

ممثل الجزائر لعب 10 مواجهات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا فاز فى 6 منها وتعادل فى 2 وخسر مرتين وسجل لاعبوه 12 هدفا، وتلقت شباكه 6 أهداف بنسبة فوز 60% وجاء معدل التهديف 1.2، ويعتلى نصر الدين زعلانى صدارة هدافى شبيبة قسنطينة برصيد 4 أهداف.

صن دوانز

ممثل جنوب أفريقيا لعب 10 مواجهات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا فاز فى 6 منها وتعادل فى 2 وخسر مرتين وسجل لاعبوه 20 هدفا، وتلقت شباكه 6 أهداف بنسبة فوز 60% وجاء معدل التهديف 2.0، ويعتلى ثيمبا زوانى صدارة هدافى صن دوانز برصيد 5 أهداف.

التاريخ ينصف الأهلى أمام الأندية المرشحة لمواجهته فى دور الثمانية

يصب التاريخ فى صالح الأهلى أمام الأندية المرشحة، لمواجهته فى دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، بينما لم يواجه المارد الأحمر قسنطينة من قبل.

ولعب الأهلى مع فريق صند داونز الجنوب أفريقى مرتين، فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وأحرز لاعبوه 4 أهداف، واستقبلت شباكهم هدفُا واحدًا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا نسخة 2001.

وتقابل الأهلى مع حوريا الغينى مرتين، حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى الثانية وسجل لاعبوه 4 أهداف.