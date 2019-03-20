شكرا لقرائتكم خبر عن مران صباحى للمنتخب غدا قبل السفر إلى النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر مرانا صباحيا غدا بالملعب الفرعى ببرج العرب، قبل سفر البعثة إلى النيجر، خاصة أن المنتخب لن يخوض سوى مرانا وحيدا فى النيجر بعد غد الجمعة على ملعب الجنرال سيناى كاونتشى الذى يستضيف اللقاء.

وتغادر بعثة المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافير أجيرى، فى الثانية ظهر غد الخميس إلى نيامى عاصمة النيجر على متن طائرة خاصة من مطار برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لخوض مباراة الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.