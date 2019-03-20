شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 20 مارس 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها أحمد الشناوى يحرس مرمى المنتخب الوطنى أمام النيجر، تعليمات خاصة لسعد سمير من لاسارتى.. وتضاؤل فرص لحاق حمدى فتحى بالقمة.

الكاف يعتمد ودية منتخب مصر أمام نيجيريا ضمن الأجندة الدولية

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اعتمد مباراة الفراعنة الودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس الجارى، ضمن الأجندة الدولية.

تعليمات خاصة لسعد سمير من لاسارتى.. وتضاؤل فرص لحاق حمدى فتحى بالقمة

عقد الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة خاصة مع سعد الدين سمير مدافع الفريق الأحمر، على هامش المران الجماعى اليوم الأربعاء، المقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وفد من شركة الملابس الجديدة يصل معسكر المنتخب بعد أزمة "القميص"

وصل وفد من الشركة الألمانية الراعية لقميص منتخب مصر، إلى معسكر برج العرب خلال الساعات الأخيرة، وتحديدا بعد إعلان التصميم الجديد لقميص الفراعنة، وعقدوا اجتماعا مع مسئولى المنتخب لمناقشة أسباب الهجوم على القميص وشكوى اللاعبين من القميص.

أحمد الشناوى يحرس مرمى المنتخب الوطنى أمام النيجر

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استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى على الدفع بالحارس أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز، أساسيًا فى لقاء المنتخب والنيجر المقرر له السبت المقبل فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا.

الشناوى يغيب عن مران الأهلى وبرنامج خاص لتجهيزه للقمة

تغيب محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن مران فريقه المقام حاليا على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة لاستمرار معاناته من تورم فى الأنكل.

لاعبو المنتخب يتسلمون مكافأة تونس قبل السفر للنيجر

تسلم لاعبو المنتخب الوطنى الذين شاركوا فى معسكر مباراة تونس الأخيرة، مكافأة الفوز على نسور قرطاج بنتيجة 3 / 2، وقدرها 12 ألف جنيه لكل لاعب، وهم ومحمد الننى وتريزيجيه وعلى غزال ومحمد أبو جبل ومحمد هانى وباهر المحمدى وأحمد أيمن منصور وإسلام جابر وصلاح محسن، وسيحصل عليها محمود جنش وطارق حامد بعد انضمامهما للمعسكر عقب خوض مباراة المقاولون العرب مع فريقهم الزمالك.

أجاى وأزارو ينتظمان فى مران الأهلى غدا.. واليخاندرو يقود التدريبات البدنية

غاب الثنائى جونيور أجاى ووليد أزارو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن المران الجماعى للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، المقام على استاد مختار التتش بالجزيرة.