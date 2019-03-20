شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد ربط رفع غرامة "كهربا" بأهدافه فى المقاولون والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربط مرتضى منصور رئيس الزمالك رفع غرامة الـ300 ألف جنيه الموقعة على محمود كهربا، صانع ألعاب الفريق الأبيض، بعد التأهل الأفريقى، لرغبته فى رفع تلك الغرامة التى وقعت على اللاعب فى واقعة البصق الشهيرة، بتسجيل اللاعب أهدافا للفريق خلال المرحلة الجارية، وذلك كنوع من التحفيز للاعب للتركيز بصورة أكبر مع الفريق، خاصة مع المواجهات الحاسمة التى يخوضها الفريق فى البطولات المختلفة خاصة قبل مباراتى المقاولون والأهلى بالدورى.

وطالب لاعبو الزمالك من مرتضى منصور فى الجلسة الأخيرة رفع الغرامة الموقعة على كهربا، إلا أن رئيس القلعة البيضاء أوضح لهم أنه سينفذ وعده برفع الغرامات، لكن مع تسجيل اللاعب للأهداف واستعادة مكانته الأساسية داخل الفريق بالاجتهاد والالتزام.

وكان رئيس النادى الأبيض قد أوضح للاعب أنه سيرفع تلك الغرامة حال تسجيله لثنائية فى مرمى نصر حسين داى فى اللقاء الأخير للأبيض بالكونفدرالية، ولم يحدث ذلك حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبى وتأهل الأبيض لدور الثمانية بالكونفدرالية، ليجدد منصور قراره بشأن اللاعب أنه سيرفع الغرامة حال تسجيله هدفين فى الدورى سواء أمام المقاولون اليوم أو الأهلى التى ستقام يوم 30 من شهر مارس الجارى، على استاد برج العرب، فى إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر فى بطولة الدورى الممتاز.