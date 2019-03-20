شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة كمال الأجسام تنصح الرجال: "متتجوزش اللى بتشتكى لأهلها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت دينا عبد المقصود أول محترفة فى كمال الأجسام نصيحة إلى الرجال من خلال صفحتها الرسمية عبر فيس بوك. ونصحت دينا الرجال ألا يتزوجون النساء الضعيفات اللاتى يشتكين لأهلهن وقت الغضب، بل يتزوجون المرأة المقاتلة القوية. وكتبت أول محترفة بأوكرانيا عبر صفحتها "لا تتزوج امرأة ضعيفة عندما تغضب تشتكى لأهلها بل تزوجها مقاتلة أنت تضرب وهى تضرب والخاسر يطعم الأطفال أسبوع كامل". يذكر أن دينا عبد المقصود أول مصرية تحترف كمال الأجسام، من خلال اللعب فى أوكرانيا والمشاركة فى بطولات رسمية وتحقيق ميداليات.

بطلة كمال الاجسام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطلة كمال الأجسام تنصح الرجال: "متتجوزش اللى بتشتكى لأهلها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.