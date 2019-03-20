شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يطارد الزمالك ذئاب الجبل قبل موقعة بتروسبورت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى كريستيان جروس إلى حشد كل قوته من أجل تخطى فريق المقاولون فى المواجهة التى ستجمعهما فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، الجولة الـ25 بالدورى الممتاز على ملعب بتروسبورت، من أجل التحليق فى صدارة الدورى برصيد 55 نقطة قبل مواجهة الأهلى يوم 30 مارس الجارى ضمن ضمن مؤجلات الدور الأول.

ويرصد الخليج 365 كيفية مطاردة الفارس الأبيض لذئاب الجبل فى التقرير التالى:



صرف مجلس إدارة نادى الزمالك للاعبى الفريق الأبيض، مكافآت التأهل لدور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لتحفيزهم قبل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، بعدما تأهل الأبيض إلى ربع نهائى المنافسة الأفريقية بالتعادل السلبى أمام نصر حسين داى، فى ختام مرحلة المجموعات بالجزائر.

قرر جروس التراجع عن سياسة التدوير أمام المقاولون العرب، للحفاظ على الانسجام أمام ذئاب الجبل، حيث سيكون التغير الوحيد فى التشكيلة البيضاء هو مشاركة عمر السعيد بدلا من المغربى خالد بوطيب، واستمرار نفس العناصر التى شاركت مؤخرًا أمام الفريق الجزائرى.

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كما يفكر بقوة السويسرى جروس فى عودة محمود كهربا للتشكيلة الأساسية، بعدما أشركه كبديلا فى أخر مباراتين للفريق فى الكونفدرالية أمام جورماهيا ونصر حسين داى، وجهزه بأفضل صورة من أجل عودته للتشكيلة الأساسية فى ظل اهمية اللقاء .

فيما حرص السويسرى جروس على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعى أمس، لتهنئة اللاعبين على الأداء والروح القتالية أمام نصر حسين داى فى الجزائر، التى حسمت الصعود لربع نهائى كأس الكونفيدرالية، وطالب الخواجة اللاعبين بغلق الصفحة الأفريقية والتركيز فى لقاء المقاولون العرب المقبل بالدورى الممتاز للتحفيز لمواصلة الصدارة.