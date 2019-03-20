يلا شوت match مشاهدة مباراة العراق وسوريا بث مباشر yalla shoot اونلاين| تابع لايف ماتش سوريا ضد...

يلا شوت مشاهدة مباراة العراق وسوريا بث مباشر yalla shoot اونلاين، حيث يلتقي يستضيف منتخب أسود الرافدين على ملعب البصرة الدولي نظيره منتخب سوريا ودياً مساء اليوم الأربعاء 20 مارس ضمن استعدادات الفريقين في بطولة الصداقة الدولية الودية التي تضم منتخب الأردن بجانبهما، وسنوفر لكم رابط يلا شوت بث مباشر العراق وسوريا اونلاين كورة لايف قبل بداية اللقاء.

العراق وسوريا بث مباشر يلا شوت، يبدأ موعد مشاهدة مباراة العراق وسوريا الودية اليوم الأربعاء في الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة مساءاً بتوقيت السعودية، ويمكن مشاهدة اللقاء مباشرة عبر قناة العراقية الرياضية وقناة الكأس hd1 بتعليق خالد الحدي، وسنضيف لكم رابط بث مباشر مشاهدة العراق وسوريا بالتعليق العربي أسفل المقال.

يلا شوت العراق وسوريا مباشر kora live، وكانت أخر مواجهة جمعت بين المنتخبين السوري والعراقي كانت في نسخة العام الماضي من بطولة الصداقة الدولية، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ودائماً ما تشهد مباريات العراق ضد سوريا تشويق كبير في أحداثها حتى وأن كانت على المستوى الودي وليس الرسمي.

تلك هي النسخة الثانية من بطولة الصداقة الدولية التي يستضيفها ملعب البصرة بالعراق، ويتم افتتاح البطولة اليوم بمباراة بين منتخبي العراق وسوريا.

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في حال انقطاع بث مباشر مباراة العراق وسوريا الودية اليوم يرجى الضغط على الصورة أعلى المقال.

البطولة الودية تقام للعام الثاني على التوالي في العراق بمشاركة سوريا والأردن، ويبحث كل من أسود الرافدين ونسور قاسيون عن تحقيق نتائج إيجابية خلال تلك الدورة.

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