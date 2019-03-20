makwleen يلا شوت الزمالك والمقاولون بث مباشر | تابع لايف الاسطورة Yalla shoot| رابط مشاهدة مباراة...

نتابع معكم يلا شوت الزمالك والمقاولون، تابع صفحة البث المباشر على الفيس بوك، بث مباشر مباراة الجولة الخامسة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز على قناة أون سبورت، ونتابع معكم رابط بث مباراة اليوم الزمالك ضد المقاولون، رابط الاسطورة لايف Livehd7 بدون تقطيع، من أجل الوصول للمعرفة الكاملة حول الأخبار الخاصة بالمباراة اليوم، ونرصد لكم رابط البث وترتيب الفرق بالدوري.

يلا شوت الزمالك والمقاولون

مباراة العودة اليوم في الدوري المصري، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، ونتابع معكم مباراة العودة، ورابط البث المباشر الذي يسمح لكم بسهولة المتباعة، وننقل لكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، تابع الأخبار العاجلة، ونحن معكم بكافة التقارير الإخبارية المختلفة، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها حول توقع نتيجة المباراة اليوم في الدوري الممتاز على أون سبورت.

تابع الآن كل ما يخص مباراة اليوم

مباراة اليوم بين الزمالك والمقاولون، هي في نفس توقيت سحب قرعة الكونفدرالية الأفريقية دور 8، التي يتنافس بها الزمالك وسبعة أندية أخرى، ونتابع معكم عبر الرابط بالأعلى، الفرق التي تأهلت بجانب الزمالك، وكذلك توقيت القرعة، والمكان الذي يتم سحب القرعة به.

بطاقة المباراة

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

الأسبوع 25 من الدوري الممتاز

المباراة على استاد بتروسبورت

تحكيم محمد الحنفي

مساعد الحكم 1 أحمد نوفل

مساعد الحكم 2 سامي هلهل

حكم رابع صبري إبراهيم

المباراة من تعليق أيمن الكاشف

مباراة العودة اليوم بالدوري المصري

نتيجة مباراة الذهاب فوز الزمالك بنتيجة 2-1

توقيت المباراة الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت القاهرة

تنقل المباراة قناة أون سبورت ونايل سبورت

رابط بديل للبث المباشر الزمالك ضد المقاولون العرب Advertisements

البث المباشر

في حالة إنقطاع البث، يتم الضغط على الصورة من أجل تحديث المباراة، ونتابع معكم البث المباشر الخاص بمباراة كرة القدم بين الزمالك والمقاولون، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها من أجل سهولة المتابعة، تابع الآن كل جديد.

إحصائية الزمالك بالدوري المصري

نادي الزمالك سجل 48 هدف بالدوري حتى الآن

حصل على 8 ضربات جزاء

حصل على 42 كارت أصفر

حصل على 5 كروت حمراء حتى الآن

هدافو الزمالك اللاعب محمود علاء 12 هدف

اللاعب كهربا 10 أهداف

اللاعب يوسف أوباما 8 أهداف

صانعي الأهداف هم كهربا صنع 8 أهداف

فرجاني ساسي صنع 4 أهداف

إبراهيم حسن صنع 4 أهداف

إحصائية المقاولون بالدوري المصري

نادي المقاولون العرب سجل 31 هدف بالدوري

حصل على أربعة ضربات جزاء

حصل على 46 كارت أصفر

حصل على 6 كروت حمراء

هدافو المقاولون هم أحمد علي كامل سجل 12 هدف

محمد طلعت سجل 4 أهداف

محمد سمير سجل 4 أهداف

صانعو الأهداف هم اللاعب لويس هنستروزا صنع 6 أهداف

طاهر محمد طاهر صنع 5 أهداف

اللاعب محمد طلعب صنع 4 أهداف

سجل الأبطال وعدد مرات الفوز بالدوري

نادي الزمالك متصدر جدول الترتيب فاز باللقب من قبل في 12 بطولة آخرها في عام 2014-2015، وحصل على وصافة الدوري المصري أي حصل على المركز الثاني في 32 بطولة من قبل، ويأمل في الفوز بهذا الموسم لتكرار الإنجاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بينما نادي المقاولون العرب لم يفز سوى في مرة واحدة فقط بالدوري المصري في عام 1982-1983، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات.

ترتيب الفرق بالدوري

الزمالك المتصدر للجدول يحتل المركز الأول برصيد 52 نقطة، على بعد نقطة واحدة من الأهلي صاحب المركز الثاني، ولكن الأهلي لعب 22 مباراة، والزمالك لعب 21 مباراة وفي حالة فوزه اليوم سوف يبتعد بالصدارة بأربع نقاط، وفاز الزمالك في 16 مباراة، وتعادل في أربعة مباريات وخسر في مباراة واحدة، وله رصيد أهداف 30 هدف حتى الآن، بينما نادي المقاولون يقع في المركز السادس برصيد 34 نقطة، ويأمل في الفوز لتحسن المركز بالوقت الحالي.