حمودي لمصراوي: لا أعاني من أي إصابة.. وغيابي بإذن من الجهاز الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد أحمد حمودي صانع ألعاب الأهلي، أن غيابه عن مران الفريق والذي أجري صباح اليوم على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة جاء بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي عقب بلوغه ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى مواجهة غريمه الزمالك في 30 مارس الجاري في مباراة مقرر لها على ملعب "برج العرب" ضمن مؤجلات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري.

وأضاف حمودي في تصريحات خاصة لمصراوي :"حصلت علي إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي بالغياب عن المران من أجل إنهاء بعض الأوراق الخاصة بي ،ولا أعاني حاليا من أي إصابة".

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وتابع :" أنا سليم تماما وغيابي عن مران اليوم كان لأسباب خاصة وسأكون متواجد بشكل طبيعي في التدريبات الصباحية غدا".

ويستعد الأهلي لخوض مباراة ودية غدًا الخميس أمام منيا القمح ضمن تحضيرات الأحمر لمباراة القمة أمام الزمالك.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في وصافة ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك متصدر الترتيب.