تقرير.. أسباب تراجع صلاح.. "تفوق" المشاركة.. وسر الـ103 مباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

يُعاني النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من تراجع على المستوى التهديفي بعدما أوقف رصيده من الأهداف عند الـ17 ليحتل وصافة جدول الهدافين خلف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي بفارق هدف، ويتساوى مع زميله في الفريق ساديو ماني، والإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام، والجابوني بيير -إيمريك أوباميانج نجم آرسنال.

آخر فريق شهد على بصمات الفرعون المصري كان في مرمى بورنموث بالجولة الـ26 من بطولة الدوري في المباراة التي شهدت تفوق الريدز بثلاثية دون رد.

ولعل الفرص السهلة التي أُتيحت أمامه خلال مباراة فولهام الأخيرة ببطولة بريميرليج (الجولة 31) فتحت باب الانتقادات في وجه الفرعون المصري، في الوقت ذاته حصل على دعم كبير من جانب زملائه في الفريق ومدربه الألماني يورجن كلوب.

8 مباريات متتالية في بطولة الدوري الإنجليزي شهدت تسجيل "مو" هدفًا واحدًا وهي ثاني أطول فترة غياب عن التهديف مر بها اللاعب المصري منذ أن كان في صفوف فريق روما. (9 مباريات).

صحيفة ليفربول إيكو أشارت في تقرير لها إلى أن "الإرهاق" قد يكون أحد الأمور التي أثرت على "عطل" صلاح التهديفي، كما لفتت إلى أن أفضل لاعب في الموسم الماضي لا يعاني من الانخفاض الملحوظ في مستواه الفني والبدني، حيث ساهم صاحب الـ26 عامًا في هدفين لزملائه خلال مباراتي بيرنلي بالدوري وبايرن ميونخ في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

الصحيفة الإنجليزية عقدت مقارنة بين صلاح وثنائي الفريق ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، مشيرة إلى أن الفرعون المصري أكثر لاعب في الهجوم شارك بقميص ليفربول في جميع البطولات هذا الموسم بواقع (3369 دقيقة "منها 2648 في الدوري")، بينما لعب ماني (3246 دقيقة)، أما فيرمينو (2850) ما يعني أن "مو" أكثر لاعب تواجد في مباريات الفريق.

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ميتروفيتش يتساوى مع صلاح

وبالنظر إلى لاعب فولهام ألكساندر ميتروفيتش فهو اللاعب الوحيد "المهاجم" الذي يتفوق على صلاح في عدد دقائق اللعب في بريميرليج بواقع (2741 دقيقة)، ومن قبيل الصدفة فإن اللاعب الصربي لم يسجل أية أهداف خلال آخر 7 مباريات، وكانت آخر أهدافه في مرمى برايتون في المباراة التي فاز بها فولهام بنتيجة 4-2 سجل صاحب الـ24 عامًا هدفين.

صلاح الموسم الماضي VS الموسم الحالي

في الموسم الماضي، لعب صلاح 52 مباراة من أصل 56، سجل خلالها 44 هدفًا، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتعرض للإصابة في الكتف والتي منعته من استكمال المباراة أمام ريال مدريد، وتوجه بعدها للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم بروسيا.

هذا الموسم لعب صلاح 41 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 9 آخرين، وفي حالة استكمال الريدز منافساته في بطولة دوري الأبطال فإن اللاعب المصري أمامه فرصة لزيادة غلة الأهداف.

وبحساب الـ10 مباريات الدولية التي شارك فيها صلاح بقميص منتخب بلاده منذ يونيو 2017 فإن "مو" شارك في 103 مباريات خلال عامين (67 مباراة بالدوري- 3 بالكأس- 21 مباراة بدوري أبطال أوروبا).

الصحيفة الإنجليزية لفتت إلى أن هذا قد يكون السبب الرئيسي في عدم انضمام صلاح إلى معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة النيجر ونيجيريا.