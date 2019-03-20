رئيس استاد القاهرة: الملعب سيكون أفضل المرشحين لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، أنه سيتم الانتهاء من نسبة 95% إلى 98% من أعمال تطوير الملعب مع حلول اليوم الأخير من شهر أبريل المقبل.

وأشار درويش في تصريحات عبر إذاعة شعبي أف إم، إلى أن استاد القاهرة سيكون أبرز ملعب بين الملاعب التي رشحتها صحيفة ميرور الإنجليزية لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال رئيس استاد القاهرة: "التطوير يسير في كافة الإتجاهات، بداية من مداخل الملعب وحتى بوابات الجماهير والمدرجات والمقصورة وغرف خلع الملابس، إلى جانب الأرضية".

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وأكمل: "سننتهي من نسبة 95% إلى 98% من أعمال التطوير مع نهاية شهر أبريل المقبل، على أن يتم الانتهاء منها تمامًا ويصبح الملعب جاهزًا للمباريات يوم 15 مايو".

واختتم: "استاد القاهرة سيكون أفضل الملاعب المرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا، مجرد ترشيحه للمباراة هو أمر يشرفني ويشرفنا جميعًا".

الجدير بالذكر أن صحيفة ميرور الإنجليزية كانت قد نشرت تقريرًا عن أبرز الملاعب التي من الممكن أن تستضيف نهائي دوري الأبطال حال إقامته خارج أوروبا، وتواجد استاد القاهرة بينهم.