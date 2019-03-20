بايرن ميونخ يستعد لاستثمارات غير مسبوقة في الميركاتو

قال رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، أولي هونيس، إن “البافاري” يستعد لاستثمارات غير مسبوقة بالنسبة له في صفقات شراء اللاعبين.
وقال هوينيس (67 عاماً) في تصريحات نشرتها صحيفة بيلد الألمانية اليوم الأربعاء: “نحن بصدد تجديد فريقنا.. إنه أكبر برنامج استثماري لبايرن ميونخ”.
وكان هونيس ألمح في وقت سابق إلى تغييرات كبيرة مع نهاية الموسم، إذ كشف عن وضع برنامج بالفعل للموسم المقبل.
ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني (بوندسليغا) حالياً بفارق الأهداف أمام بروسيا دورتموند، غير أن هناك رؤية تنتشر على نطاق واسع مؤداها أن الفريق الذى يرتفع فيه متوسط أعمار اللاعبين، بحاجة إلى التطور.
وتعاقد بايرن بالفعل للموسم المقبل مع بنيامين بافار (22 عاماً)، المتوج مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم، والقادم من شتوتغارت، كما توصل إلى اتفاق مع هامبورغ حول انتقال المهاجم فيتي آرب (19 عاماً) لمدة موسمين.
وارتبط بايرن ميونخ بالعديد من الأسماء الأخرى، أغلبهم من اللاعبين الشبان، كما يفترض بالنادي حسم التعاقد النهائي مع لاعب خط الوسط خاميس رودريغيز، الذي يلعب للفريق على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني.
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