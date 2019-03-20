رياضة | معمر أمريكي يشارك بالالعاب في الأولمبياد الخاص في سن الـ"77 عاما"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معمر أمريكي يشارك بالالعاب في الأولمبياد الخاص في سن الـ"77 عاما" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الالعاب العالمية مشاركة أكبر لاعب فى الالعاب يبلغ من العمر 77 سنه ، حيث شارك فى رياضة الشراع ، وأدت مشاركته الى ابهار لجميع المتابعين ، وهو مشهد أدهش الآلاف من الحضور والجماهير الغفيرة، لأن رؤية شخص كبير في السن مثل الأمريكي رولاند فورستر يشارك في منافسات عالمية المستوى ليس بالأمر المألوف.

فلقد أثبت رولاند المهندس المدني الذي يبلغ من العمر 77 عاماً للجميع أن التقدم في السن ليس إلا رقماً يسجل على الدفاتر والورق، فقد شارك الرجل المسن بمنافسة القوارب الشراعية كرياضي متضامن مع أصحاب الهمم في الألعاب العالمية.

وكان مسيرة رولاند الرياضية حافلة بالمغامرات، إذ قاده شغفه لممارسة رياضة القوارب الشراعية عام 1965، وركب البحار وخاض عدة مغامرات بحرية منذ ذلك الوقت.

وقال رولاند: "كنت في الجامعة حين رأيت قارباً شراعياً في البحيرة بالقرب من منزلي، وقلت لنفسي وقتها، أريد أن أجرب الإبحار على متن قارب شراعي. وفي تلك اللحظة قررت أن أحصل على قارب شراعي، وبالفعل تحققت أمنيتي وها أنا أمارس هذه الرياضة الممتعة منذ عام 1965".

شارك رولاند في برنامج الأولمبياد الخاص أول مرة في عام 2004 في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ ذلك الوقت وهو يمثل وطنه كرياضي متضامن مع أصحاب الهمم. Advertisements

حرص رولاند على دعم أصحاب الهمم وتقديم نصائح هامة برياضة القوارب الشراعية، إذ وجه إرشاداته في المنافسات الأخيرة التي شهدتها الألعاب العالمية أبوظبي إلى تايلر دودسون أحد الرياضيين في الأولمبياد الخاص، والذي يقود القارب الشراعي في نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وقال رولاند: "الكلمات تعجز عن التعبير لوصف مدى روعة أن تكون جزءاً من الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية، ولكن وبكل اختصار، إنها تجربة العمر وفرصة استثنائية ستظل في ذاكرتي دائماً."

وأضاف: "والأهم من ذلك أنني أعشق تدريب الرياضيين الذين يثبتون شجاعتهم كل يوم. كي أقدم لهم فرصة تعلم رياضة الإبحار على القوارب الشراعية، وهذا أمر بغاية الأهمية بالنسبة لي، فالرياضيون مثل تيلر الذي أظهر تحسناً هائلًا منذ أول مرة أبحر فيها واكتسب الكثير من الخبرة لمشاركته في برنامج الأولمبياد الخاص."

يخطط رولاند لمتابعة ما بدئه وهو تكريس وقته لدعم رياضيي الأولمبياد الخاص ويحث باقي أفراد المجتمع لفعل الأمر ذاته.