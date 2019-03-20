رياضة | قادة العالم يعبرون عن تضامنهم مع الرياضيين بالأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قادة العالم يعبرون عن تضامنهم مع الرياضيين بالأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبّر عدد كبير من المشاهير والشخصيات البارزة والمعروفة من رياضيين وممثلين وشخصيات إعلامية وقادة عالميين، عن تضامنهم مع الرياضيين من لاعبى الاولمبياد الخاص أثناء مشاركتهم في الألعاب العالمية أبوظبي 2019، من خلال مشاركتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

ومع تواصل الفعاليات والمنافسات في مختلف المواقع، أكد عدد كبير من المشاهير عن تأثرهم وتقديرهم للإنجازات المذهلة التي يحققها الرياضيون البالغ عددهم 7500 رياضي، وما يظهرونه من شجاعة وإصرار أثناء المشاركة في منافسات 24 رياضة أولمبية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد نشر على "تويتر" مؤكدًا على دور أصحاب الهمم في المجتمع وما يتمتعون به من إرادة وإصرار: "ببالغ السعادة والاعتزاز والترحيب.. افتتحنا الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019" الحدث الرياضي الأضخم عالمياً لأصحاب الهمم والذي يتنافس فيه أكثر من 7000 بطل من مختلف دول العالم قهروا الصعاب وتحلوا بالإرادة ليمثلوا أوطانهم بكل فخر".

كما نشر باراك أوباماالرئيس الأمريكي السابق في تغريدة على "تويتر" قال فيها: "أنا وميشيل أوباما، نعبر عن دعمنا الكامل لفريق الأولمبياد الخاص في الولايات المتحدة، أثناء مشاركتهم في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية التي تقام فعالياتها هذا الأسبوع. يقدم لنا رياضيو الأولمبياد الخاص نماذج مذهلة عن قلب وإنجازات الولايات المتحدة".

كما ضمت قائمة المشاهير من الرياضيين الذين عبروا عن تضامنهم أيضًا يوسين بولت، الحائز على الرقم القياسي العالمي في سباق 100 متر، والعداء البريطاني الأسطوري للمسافات الطويلة السير محمد مختار "مو" فرح، حيث غرد كل منها لدعم الرياضيين المشاركين.

وقدم بولت تهانيه للرياضي الجمايكي كيرك وينت، بعدما أحرز الميدالية الفضية في سباق 50 متر، فيما أرسل محمد فرح رسالة تشجيع ودعم لجميع الرياضيين المشاركين في الألعاب العالمية. Advertisements

ونشر فرح على تويتر: "سيكون الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 الحدث الأكثر تضامنًا في تاريخ الأولمبياد الخاص #كلنامعًا #هاهمأصحابالهمم".

كما غرد ليام جالاجر، نجم الروك أند رول البريطاني، معبرًا عن دعمه لاثنين من الرياضيين في فريق بريطانيا العظمى، بعدما أحرزا الميداليات البرونزية في منافسات التنس.

وبعدما أحرز جاك ديكسون، وبين تايلور الميداليات البرونزية لصالح بريطانيا العظمى، أرسلت والدة جاك إلى المغني الرئيسي السابق في فرقة أواسيس، والذي يتابعه أكثر من ثلاثة ملايين متابع على تويتر.

وبينت الوالدة للنجم العالمي الإنجاز الذي حققه الشابان اللذان يعدان من عشاق الموسيقى التي يقدمها ليان، لتتلقى ردًا من النجم "عمل رائع!"، لترد عليه والدة الرياضي: "لقد تحولت أحلامهما إلى حقيقة".

ويشتهر جالاجر، بالتفاعل مع المتابعين على تويتر، ولم يمض وقت طويل حتى دخل المتابعون في الحوار، ليتعرف جمهور أكبر على الإنجاز الذي حققه الشابان في أبوظبي.

بدورها نشرت المغنية الكندية ونجمة البوب آفريل لافين، التي شاركت بأداء الأغنية الرسمية في حفل الافتتاح على تويتر: "كان من دواعي الفخر المشاركة في أداء الأغنية الرسمية للأولمبياد إلى جانب لويس فونزي وعدد من المغنين المذهلين خلال حفل افتتاح الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019! تمنياتي بالتوفيق للجميع. #هاهمأصحاب_الهمم".