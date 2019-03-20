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رياضة | السويد تكشف عن لوجو الالعاب العالمية الشتوية

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كشفت السويد عن اللوجو الخاص باللالعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص التى تستضيفها عام 2021، واعلنت بأن اللوجو يربط بين النموذج السويدى والحركة والمجتمع المدنى والحكومى الجميع يتعاون من أجل لخلق حياة أكثر سعادة وصحة للجميع وتحسين الصحة العامة . 
ويستخدم اللوجو الألوان الزرقاء والصفراء ، وهي ترمز إلى الجبال والبحيرات التى سوف تجري عليها منافسات الألعاب. إنه يمثل شعورًا سعيدًا بالقيام بمحاولة شجاعة واجتماعات ثقافية وصداقة عبر الحدود. ، وقد ابتكر هذا اللوجو غوت هانسن الخبير الإستراتيجي الإبداعي في الألعاب العالمية الشتوية للسويد 2021. 

وارتكز فى فكرته على صنع رمز قوي وبسيط يعكس صورة وروح الألعاب. ، كما تم اطلاق الموقع الالكترونى للالعاب https://swe2021.org/ وتشارك فى الالعاب العالمية للسويد كما يشير موقعها الالكترونى 2880 لاعب ولاعبه من 105 دولة ، يتنافسون فى 8 رياضات شتوية ، وتقام على هامشها اربع مؤتمرات بالاضافة الى ثلاثة الاف من المتطوعين . 

وكان ما يقرب من اربعين عضوا من أعضاء اللجنة الفنية للالعاب العالمية الشتوية ووفد اعلامى قد قاموا بزيارة لغرفة عمليات الالعاب العالمية والتقى خلالها بخلفان المرزوقى مدير عام اللجنه التنفيذية واستمعوا منه لشرح مفصل عن الالعاب العالمية وعمل اللجان العامله ، ثم قاموا بزيارة للمركز الاعلامى ، وتابعوا عن قرب نظام ادارة الالعاب والمسابقات المختلفة .

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