رياضة | دزيكو يستقر على الرحيل عن روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دزيكو يستقر على الرحيل عن روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إيطالية إلى اقتراب رحيل البوسني إيدن دزيكو مهاجم فريق روما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

ذكرت صحيفة التوتو ميركاتو الإيطالية، أن رحيل دزيكو عن روما أمر لا مفر منه خاصة بعد توقف المحادثات بين الطرفين حول تمديد عقده مع الفريق.

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ومن المقرر انتهاء عقد دزيكو مع روما في عام 2020 ولا توجد أي محادثات رسمية الآن مع إدارة النادي لتمديد عقده لتحوم شكوك كبيرة حول استمراره مع ذئاب العاصمة.

واضافت الصحيفة، أن شائعات رحيل دزيكو عن روما رفعت حالة التأهب في إنتر ميلان والذي يسعي للتعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل.

ويرغب الإنتر في التعاقد مع دزيكو لتعويض رحيل إيكاردي المحتمل بعد أزمته الاخيرة رافضاَ تمديد عقده مع النادي لتقرر الإدارة تجميده وسحب شارة القيادة منه.