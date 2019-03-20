رياضة | في غياب الدوليين.. ريال مدريد يواصل التحضير لمواجهة هويسكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في غياب الدوليين.. ريال مدريد يواصل التحضير لمواجهة هويسكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق ريال مدريد الإسباني التدريبات تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان خلال فترة التوقف بسبب المباريات الدولية للمنتخبات.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن لاعبو ريال مدريد شاركوا اليوم بجانب لاعبي الكاستيا في التدريبات وهم إيسكو ، مارسيلو ، ناتشو ، ماريانو ، بنزيما ، إبراهيم ، أودريوزولا ، لوكا زيدان وماركوس لورنتي.

واستمر غياب 13 لاعبا دولياً عن الفريق ليلجأ زيدان لدمج التدريبات مع فريق الكاستيا للاستعداد والتحضير لمباراة هويسكا يوم 31 من الشهر الجاري في الدوري.

واشارت الصحيفة إلى أنه في نهاية التدريبات واصل فاسكويز وفينسيوس وكارفاخال عملية التعافي من الإصابات التي عاني منها الثلاثي بالفترة الماضية.