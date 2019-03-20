رياضة | قبل القرعة.. نتائج الأهلي أمام الثلاثي المحتمل في ربع نهائي دوري الأبطال (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل القرعة.. نتائج الأهلي أمام الثلاثي المحتمل في ربع نهائي دوري الأبطال (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي المصري من الوصول إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا للمرة الثالثة توالياً بعد أن نجح في تصدر المجموعة الرابعة برصيد عشر نقاط.

وينتظر المارد الأحمر اليوم الأربعاء من أجل معرفة هوية الفريق الذي يواجهه في دور الثمانية والذي لا يخرج عن ثلاثة فرق تأهلت كثاني للمجموعات الثلاث الاخرى.

تاريخ مباريات أمام الأندية المرشحة لمواجهته في دور الثمانية

ومن المنتظر أن يقع الأهلي في مواجهة فريق ماميلودي صن داونز بطل جنوب إفريقيا الذي حل ثاني المجموعة الأولى أو حوريا كوناكري الغيني الذي جاء في المركز الثاني للمجموعة الثانية والمنافس الثالث هو شباب قسنطينة الجزائري ثاني المجموعة الثالثة.

وأبعدت القرعة سيمبا التنزاني عن مواجهة الاهلي خاصةً أن الفريقان كانا في مجموعة واحدة ولوائح دوري الأبطال تمنع أن يتواجه فريقان من نفس المجموعة.

ماميلودي صن داونز

أولى الفرق التي من الممكن أن تقع في طريق الاهلي نادي ماميلودي صن داونز بطل جنوب إفريقيا الذي سبق وأن واجه الاهلي في أربعة مناسبات من قبل حقق الفوز في مناسبتين والتعادل في مثلهما ولم يعرف الاهلي طعم الخسارة.

أول مباراة كانت لحساب مباريات نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في بريتوريا قبل أن يتمكن المارد الاحمر من الفوز إياباً على ملعب إستاد القاهرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وقعهم خالد بيبو.

في دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال لإفريقيا 2007 تعادل الفريقان في جنوب إفريقيا ذهاباً بهدفين لكل فريق قبل أن ينجح الاهلي في الفوز إياباً بالقاهرة 2-0 وقعهم عماد متعب وأمادو فلافيو.

وفيما يخص مواجهات صن داونز بالأندية المصرية فقد سبق أن لعبا سوياً في عشرة مناسبات نجح الفريق الجنوب إفريقي في الفوز أربعة مرات وتعادل في مرتين ومني بالخسارة في أربعة مناسبات.

في المقابل واجهت الأندية المصرية فرق من جنوب إفريقيا في تسعة وثلاثين مناسبة نجحت الأندية المصرية في تحقيق الفوز 17 مرة وتعادل في 11 مناسبة وفازت أندية جنوب افريقيا في 11 مرة ايضاً.

حوريا الغيني

لعب حوريا مع الأهلي في مناسبتين الموسم الماضي ضمن مباريات الدور ربع النهائي ونجح الأهلي في العودة من غينيا ذهاباً بالتعادل السلبي بدون أهداف قبل أن يحقق الفوز برباعية كاسحة عن طريق وليد سليمان وإسلام محارب وصلاح محسن واحمد فتحي.

ولم يواجه الأهلي أي منافس غيني من قبل سوى فريق نادي حوريا وفيما يخص الأندية المصرية فقط واجهت اندية غينيا في ستة مواجهات كاملةً حققت الفوز في خمسة وتعادلوا في مباراة وحيدة ولم تحقق الفرق الغينية أي فوز على أحفاد الفراعنة.

شباب قسنطينة

آخر الأندية التي من الممكن أن تواجه الأهلي في الدور ربع النهائي شباب قسنطينة وصيف المجموعة الثالثة ولم يسبق للمارد الاحمر أن واجه شباب قسنطينة الجزائري في أي مناسبة من قبل لكن الفريق الجزائري سبق وأن واجه مصر المقاصة والإسماعيلي من مصر ونجح في تحقيق الفوز بمناسبتين وتعادل في مباراة وخسر الأخرى.

وفيما يخص تاريخ مواجهات الأندية المصرية والأندية الجزائرية فسبق وأن واحه النادي الأهلي 21 مباراة مع منافسين جزائريين حقق الفوز في 10 مرات وتعادل في 5 وخسر في 6.

الكشف عن قيمة مكافآت الزمالك الخيالية للفوز على الأهلي

رصد مسئولو نادي الزمالك مكافأت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم حال الفوز على الأهلي يوم 30 مارس الجاري ببطولة الدوريا المصري.

وجاءت المكافآت كالتالي: 500 دولار لكل لاعب بالفريق من أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة، و200 ألف جنيه من رئيس نادي الزمالك بالإضافة إلى 100 ألف جنيه من أحد رجال الأعمال.

ويسعى مسئولو الزمالك لتحفيز اللاعبين والشد من آزرهم لتحقيق الفوز على الأهلي يوم 30 مارس الجاري والبقاء في صدارة الترتيب بجدول بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكان رئيس الزمالك قد اجتمع مع اللاعبين في الساعات الماضية وأبلغهم بضرورة تحقيق الفوز على الأهلي والتعامل مع المباراة وكأنها ثأر لهم ولا بديل عن النقاط الثلاث.

كيف يستعد مارتن لاسارتي لمباراة القمة أمام الزمالك

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي في دراسة الزمالك؛ استعدادًا لمواجهته يوم 30 مارس الحالي، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري.

ويحصل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي على مجموعة من التسجيلات الخاصة بمواجهات الزمالك المحلية والإفريقية؛ من أجل دراسته ورصد نقاط القوة والضعف في صفوفه.

ويستأنف الأهلي تدريباته في العاشرة صباح الأربعاء المقبل، حيث منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على شبيبة الساورة الجزائري أمس بثلاثية نظيفة والوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.

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وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.

ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه