رياضة | 70 لاعبا ولاعبة فى بطولة مصر المفتوحة لناشئي الجولف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 70 لاعبا ولاعبة فى بطولة مصر المفتوحة لناشئي الجولف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تونس والاردن المشاركة فى بطولة مصر المفتوحة لناشئي وناشئات الجولف التى تقام خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس الجارى بملاعب نادى جولف اليجريا بالتزامن مع البطولة العربية لرواد الجولف التى ستقام بملاعب نادى القطامية ديونز .

وينتظر أن يبلغ عدد الناشئين والناشئات المشاركين إلى 70 لاعبا ولاعبة فى مختلف المراحل السنية. Advertisements

وتشهد البطولة منافسات للمراحل السنية 9 و 11 و 13 و15 و18 عاما للناشئين والناشئات والتى تستمر على مدار ثلاثة ايام .

وتأت البطولة ضمن برنامج اعداد لاعبى مصر استعدادا للمشاركة فى البطولة العربية للناشئين التى ستقام فى مصر سبتمبر المقبل وتجرى خلالها ولاول مرة منافسات لمرحلة 13عاما والتى استحدثها الاتحاد العربى بناء على توصية من عضو المكتب التنفيذى للاتحاد العربى ونائب رئيس اتحاد الجولف تيمور ابو الخير من اجل تحقيق مزيد من نشر اللعبة فى الوطن العربى .